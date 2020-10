Permiso di DIMAS no por wordo automaticamente nenga pasobra aplicante ta positivo pa HIV

Segun un publicacion recien di abogado Olivia Sjiem Fat, ta asina cu un permiso di DIMAS no por wordo automaticamente rechasa pasobra e aplicante ta positivo pa HIV.

Masnoticia a tuma contacto cu e abogado pa un reaccion riba esaki. Ta asina cu riba 19 di October, 2020, corte di prome instancia a dicta un sentencia interesante segun Sjiem Fat. Un prome permiso pa keda temporalmente a wordo rechasa door di DIMAS pasobra e departamento di enfermedadnan contagioso [DBZ] a duna un aviso negativo riba esaki.

Segun DIMAS, e apelante ta sufri di un enfermedad contagioso, el a test positivo pa HIV durante examinacion medico mandatario.

E apelante ta bisa cu e no ta sufri di ningun enfermedad contagioso, no tin un virus HIV activo pasobra e enfermedad ta bao di control cu medicacion. E ta bisa cu DIMAS automaticamente ta tuma conseho di Departamento di Salud Publico [DVG] ora di duna permiso di residencia of no.

Segun ley, si ta basa riba opinion di experto [ den e caso aki DVG su opinion ], un cuerpo di maneho mester ta satisfecho den e contexto di cuido necesario, cu e conseho aki ta cuidadosamente haci, cu ta provee bon informacion apropiado segun e contenido. E persona den cuestion akinan ta bisa cu un opinion negativo di DVG sin mas evaluacion ta yega na un rechaso di e permiso cu a pidi p’e, e no a cumpli cu su obligacion pa sigura cu a cumpli cu ne. Anto esaki a haci cu a yega na un decision descuidadamente.

Corte ta haya cu HIV no ta inclui den lista di enfermedadnan contagioso den e ‘Land regulation Contagious Diseases LBZ of den e decisionnan nacional implementando articulo 4 di LHA.

AIDS ta menciona den e decision nacional. Corte ta considera cu e ta un hecho di conocemento general cu HIV y AIDS ta dos diferente diagnostico. Corte ta referi na e descripcion di HIV/AIDS uza por medio di WHO.

Por wordo conclui cu e apelante no ta sufri di enfermedad contagioso, e tampoco no ta inclui den e LHA of den e decisionnan di LHA implementando articulo 4 di LHA. Cu e beleid aki incluyendo e Admission Handbook 2018, e acusado no ta permiti pa extende reglanan legal. Apelacion ta declara bon funda.

Esaki segun abogado Sjiem Fat, ta mustra cu e legislacion na Aruba ta enormemente anticua y mester un update. Specialmente ora cu ta yega na desaroyo medico, no por basa nos mes riba un ley di mas cu 30 aña pasa.

