Periodistanan y agente policial a presenta den corte relaciona cu portofoon di polis

Dialuna mainta e caso cu Ministerio Publico a entama contra di algun periodista a tuma luga. E caso tabata contra di e periodistanan Nelson “Speed” Andrade y Marko Espinoza, hunto cu e agente polical Rasmijn, caminda cu nan mester a duna cuenta den corte, di con bin e dos periodistanan aki tabata tin un portofoon den nan poder.

CASO

E dos periodistanan ta wordo acusa di, intencionalmente, tabata tin portofoon di polis den nan poder, durante e periodo di 1 di januari 2015 t3e cu 1 di november 2018. Tambe nan ta wrodo acusa di intencionalmente, cu uzo di hermentnan tecnico (portofoon di polis, y/o software y aplicacionnan cu ta conecta cu celular) tabata obtene informacionnan cu tabata destina pa nan.

E dos periodistanan tabata keda para ariba cu nan no tabata haciendo nada ilegal, y cu loke Ministerio Publico ta haci ta un persecucion “politico”.

A pesar di cu ta varios ta e periodistanan cu ta bou di investigacion, solamente Andrade y Espinoza ta wordo persigui p’awo. E otro nan lo mester presenta den corte despues di recess.

ANDRADE

Sr. Andrade den corte, ora cu hues a dun’e oportunidad di hiba palabra, a bisa simplemente, cu esaki ta mustra di ta un persecucion politico. Andrade a bisa hues, cu semper e tabata un persona cu tabata kere den husticia. Pero awe, ela confirma cu husticia ta masha selectivo y ta cera hende inocente. Pero for di momento cu e mes a bay cera, su pensamento a cambia. OM a duna Landsrecherche aprobacion. Ni mi cas nan no a drenta pa busca algo. Pero a dicidi di bay over na selectivamente, hiba hende cera. Esaki sigur ta daña su imagen cu e tin como periodista, pa sigur 30 aña caba. Andrade sigur a probecha di su oportunidad y no a duda den laga hues sa kico ta su pensamento, su opinion di e caso aki. E la mustra hues bon cla, cu e ta masha disgusta di henter e caso aki. El a vocifera esaki sigur den corte.

RASMIJN

Den corte a scucha varios testigo, entre nan Lucho di un servicio di towing, kende ta esun responsabel di touw autonan di polis, y na su compania ta unda cu autonan bieu di polis ta bin para. Tambe polis Rasmijn a wordo scucha y e ta desmenti cu el a duna ‘Speed’ Andrade un radio di polis. Esaki ta e declaracion cu e no a desvia di dje na niun momento, for di oranan di mainta cu el a wordo confronta cun’e, den sala di corte. E ta insisti di tin e radionan na tur momento den su poder. Recherche a confronta Rasmijn cu datonan di GPS riba e portofonn, cual el a hay straño y incorecto. Sinembargo, fiscal ta keda para ariba, hunto cu e declaracion di e periodista Espinoza, e datonan di GPS ta confrima e acusacion.

