Periodista secuestra Jesus Medina a aparece tur golpia

CARACAS, Venezuela- E reportero grafico, Jesus Medina, a aparece diamars marduga, “golpia, desorienta y mita sunu”, riba e caretera Caracas- la Guaira, despues di tabata tres dia desapareci. Esaki según e director di e Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero a informa.

”Nan a lagami bay riba e caminda Caracas-La Guaira y mi no tabata sa unda mi tabata ta, loke nan a haci cumi tabata un secuestro”, Medina a destaca durante un entrevista cu Romero.

El a informa cu e tabata den un cuarto scur sin por a come ni bebe awa, y el a precisa cu durante e 72 horanan di su secuestro, e tabata victima di multiple torturanan fisico y psicologico.

“Mi tabata incomunica, sin come, sin awa y den un cuarto skur. Tin cosnan di e investigacion cu mi no por bisa door di medidanan di siguridad”, según e comunicado a bisa y a resalta cu un comision di Cicpc ta investiga e caso pa haya e responsabelnan.

Di otro banda, Ministerio Publico a designa e fiscal nr. 74 di e area metropolitano di Caracas pa investiga e secuestro di e reportero grafico. “Medina tabata presenta golpinan y tabata cana direccion Caracas den paña interior. El a wordo atendi y hiba pa chekeo medico”, Fiscalia a bisa a traves di Twitter.

Medina a gradici e periodistanan cu tabata pendiente di su liberacion y a resalta cu, a pesar di e adversidad e lo sigui informa.

Medina a denuncia a traves di e red social Twitter e menasanan cu nan ta ricibiendo contra di nan famia y su persona, debi na e trabao di investigacion cu el a haci riba e Centro Penitenciario de Aragua of “Tocorón”, manera e ta conoci.

E trabao realisa pa Medina, kende incluso a wordo deteni ora cu e tabata sacando potret, ta mustra e interior di e prizon, caminda tin zwempool, stage, television LCD, ekiponan di zonido, kiosco y hopi mas.

