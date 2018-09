Periodista di BBC Radio ta fayece di cancer

LONDON, Reino Uni- Rachael Bland, un periodista di BBC, a muri di cancer di pecho algun dia despues cu el a anuncia ariba rednan social, cu su morto tabata cerca. E tabata tin 40 aña.

Famia di Bland a informa cu el a muri diaranson den oranan trempan di mainta.

Su casa a publica ariba Twitter cu”nan ta sumamente tristo, pero cu Rachael lo tabata kier pa mi gradici tur esunnan cu a mustra nan interes y simpatia den su storia. Tambe esunnan cu a manda mensahenan di apoyo. Nunca boso lo por pensa cuanto esaki tabata nifica pe. Steve y Freddie xxx”.

Bland tabata un lesado di noticia ariba BBC Radio 5 Live y a comenta extensamente riba su malesa riba su podcast “You, Me and the Big C”.

El a wordo diagnostica cu cancer dos aña pasa.

