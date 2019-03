Periodista Aleman laga den libertad ta bandona Caracas

CARACAS, Venezuela – E periodista Aleman Billy Six, laga den libertad diabierna ultimo despues di tabata cera na Venezuela, pa mas di cuater luna, diadomingo a biaha bek pa su cas. Esaki a wordo informa door di e ONG Espacio Publico, cu ta eherce su defensa.

Six, di 32 aña “ta biahando, for di Caracas”, Carlos Correa, director di Espacio Publico, un organisacion Venezolano cu ta defende e libertad di expresion, a informa.

Correa a splica cu Six, acusa di “viola zonanan di siguridad”, no tabata tin prohibicion di e pais y “door di esaki, a haya cu ta conviniente pa e bay bek Alemania.

Un tribunal di Caracas cu ta trata casonan di terorismo a duna ordo pa libera e periodista diabierna, pero a impone medidanan di siguridad cautelar di presentación di cada 15 dia, y prohibicion di duna declaracion riba su caso na medionan, e ONG a señala.

Six a wordo aresta dia 17 di november na e peninsula di Paraguana, estado Falcon, pa supuestamente saca potret di e presidente Venezolano, Nicolas Maduro, “hopi di cerca”,

E periodista tabata investiga casonan di narcotrafico, contrabando y trata di personanan, como tambe e exodo di Venezolanonan forsa pa e grave crisis economico.

Na december e Aleman a declara su mes den welga di hamber, pero e embahada di Alemania a informa cu esaki a wordo cancela, en espera di gestionnan diplomatico.

E detencion di periodistanan a aumenta mei mei di e pulso pa poder entre Maduro y e opositor Juan Guaido, reconoci como presidente (interino) pa mas di 50 pais, entre cual Alemania, cual su embahador a wordo deporta dia 7 di maart ultimo pa a “mete den asuntonan interno di e pais.

Un periodista Polaco, Tomasz Surdel, a denuncia diabierna di tabata a wordo malament golpia door di polisnan na Caracas.

