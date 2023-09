Diabierna pasa di merdia a drenta informa na autoridad cu tin un tata y yiu turista cu ta perdi riba waverunner debi cu nan no a regresa bek, nan a huur un waverunner for di un compania di watersports den area di amsterdam manor.



Di biaha helicopter di polis, kustwacht y radar kamer di Aruba y Curacao a activa mes ora pa mira ultimo biaha cu a mira e contacto. Durante un buskeda pasa di 3or a localisa solamente e yiu homber riba e waverunner pero debi na lama bruto no a logra di haya e tata mes. E yiu a keda treci na canto na e beach di amsterdam unda ambulance tabata presente y paramedico a controla e yiu. Helicopter di kustwacht y polis a keda busca pazuid di Aruba entre 5 pa 9 miya for di costa.