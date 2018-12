Pensionadonan Uni a bay protesta den parlamento pa demostra nan disgusto

Dialuna Grupo di Pensionadonan Uni a presenta den parlamento durante tratamento di presupuesto 2018, pa asina demostra nan malcontento ya cu te ainda nan no a haya niun contesta di e gobierno anterior y tampoco esun actual. Sra. Glenda Gil, dirigente di Pensionadonan Uni.

Nan a manda diferente carta, nan ta bringando pa haya gelijkbedrag y bashie premie. Sra. Gil a splica cu su ruman cu a baha cu pension prome cu 1 di januari 2015, si lo haya nan gelijkbedrag y e bashie premie. Y su persona cu a traha mas largo, no ta ricibi gelijkbedrag ni tampoco bashie premie. Nan tin derecho ariba esaki, ya cu ta un debe cu gobierno tin cu e pensionadonan. Ta trata di indexering cu nan mester a haya, y esaki a wordo parti den gelijkbedrag y bashie premie, es decir cu e pensionadonan tin derecho ariba dje.

Un delegacion di Pensionandonan Uni a reuni dia 27 di juli cu Minister President, cu a bisa cu e ta haya cu e trato aki ta discriminatorio y inhusto. Y e lo a busca fondonan pa paganan, y cu e lo duna e pensionadonan un contesta cu esey. Y te dia 10 di december, Dia Internacional di Derechonan Humano, un dia sin discriminacion, te ainda no a haya e gelijkbedrag of bashie premie. Ta trata di pensionadonan cu a traha durante tur e temponan aki, y awo niun hende ta informa nan di nada.

P’esey nan a bay parlamento, bisti na preto cu blanco, pa demostra nan tristesa, malcontento y disgusto, cu nan no a hayando oido na nan peticion. Actualmente tin 56 pensionado registra cu a baha despues di 1 di januari 2015. Loke gobierno tin di paganan ta 700 mil den 4 aña, no ta trata di miyones. E ta algo cu gobierno debe e pensionadonan y nan mester hay’e. E ta algo cu gobierno debe nan y mester paga nan. E gobierno anterior, e ex minister di Finanzas, minister Bermudez a dicidi esey. Y e ta algo cu no ta para den e Bilateral Akkoord.

Door cu tabata tin tratamento di presupuesto, nan a presenta den parlamento pa sikiera nan pasa un mocion. Na april 2018, e coalicion MEP-POR-RED a urgi nan gobierno pa revoca e decision di e gobierno anterior y busca fondo pa paga e pensionadonan. Ta cuestion pa e minister encarga, ehecuta e accion aki. Ta urgiendo pa haci algo cu esaki.

Pensionadonan Uni ta pidi sosten di pueblo pa cu esaki. Nan ta bringando pa nan derecho, e ta algo cu gobierno debe e pensionadonan, ya cu ta menos di 70% di nan salario nan ta cobrando como pension.

Por ultimo, a puntra Sra. Glenda Gil, e motibo dicon nan a laga asina tanto tempo pasa prome cu nan bin dilanti. El a sigui bisa cu nan no a wordo informa cu nan no lo cobra gelijk bedrag y bashie premie. E ‘medida’ aki a bin manera di trincion. Sr. Dennis de Mey a manda varios carta sin cu e ta haya oido. Y el a pone ariba facebook, cual haya masha hopi reaccion. Pero nan ta kere cu e gobierno aki por compronde y Minister Presidente cu e ta discriminatoriio y inhusto, y cu e por trata e cos aki y paga pa caba, paga e debe cu gobierno tin pa nan.

