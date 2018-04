Pensionadonan ta paga un prima halto na AZV sin haya e servicio pa esaki

Motibo pa cual OPPA a acerca hospital, ta pa motibo cu un luna pasa nan a reuni cu AZV, unda cu nan a trece dilanti puntonan di atencion pa atende cu nan, aña pasa, por a ripara cu ni un cambio a wordo materialisa ainda, Sr. Ivo Faldes, di OPPA ta amplia.

Como trahado publico bo tin derecho di eerste klas anto e ora bo baha cu pension lo bira tweede klas. A bin ripara cu awo no tin klasseverschil mas den hospital. Prome nan tabata eerste klas, despues a bira tweede klas, pero awo esaki a disparce, lo cual ta basta fastioso, asina Sr. Ivo Valdes, a señala, siendo cu como pensionado publico nan ta paga 10.5% na AZV. Pero AZV ta bisa cu nan no ta pagando pa tweede klas, pero con bin nan ta pagando un prima halto pero nan ta cuminsa perde nan derecho.

AZV a bisa cu pa maneho di esaki lo mester a bay directamente na hospital. Esaki a tuma luga cu e director medico di hospital. OPPA a sali un tiki mas convenci cu esey ta temporal, ya cu e seccion nobo a wordo traha pero e cantidad di camber no a bira mas grandi. Y e pregunta cu a keda ta pakico nan no ta haci esaki den un forma adecua, unda cu lo por a crece den number di camber y otro punto lo ta cu hende homber cu hende muhe ta wordo hinca den e mesun camber y Sr. Ivo Valdes a referi cu nan no ta contento cu esaki pasobra cu esaki no ta custumber di nos.

Mas aleu, Sr Valdes a sigui bisa cu no por bay introduci cambionan sin haci e consulta previo cu pueblo, unda cu un investigacion lo mester a wordo haci prome cu accionnan wordo aplica. Cambionan por bin pero cu consentimento di ambos partido. Ningun momento a haci un investigacion kico pueblo ta pensa di e asunto ey, cu bo ta bay den un camber cu hende homber of hende muhe.

Den todo caso reunion a bay hopi bon di director medico di hospital, diferente na esun di AZV. E director a bisa OPPA cu si ta necesario pa duna splicacion na e miembronan, e lo haci esey, ya cu lo tin otro reunion general cual lo tuma luga dia 22 di April awo. Tanten e renobacion ta tuma luga, nan no a haya un contesta pero no lo por keda paga pa un servicio cu no ta existi mas den e caso di eerste cu tweede klas. Pa cuanto tempo esaki por keda asina, e director medico tampoco no por a duna un tempo specifico.

Pensionadonan no por keda paga pa un servicio cu no ta existi mas. AZV tampoco no por keda laba man, unda cu como dunado di trabou nan lo tin cu responde y pensionadonan ta paga mas prima pa cuido medico cu parlamentarionan mes, anto e ora nan tin e derecho pa pone keho, segun Sr. Ivo Valdez, di sindicatonan di pensionadonan, OPPA.

