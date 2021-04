Pensionadonan rabia AZV: Pensionadonan ta paga mas cu ministernan na prima di AZV

E cambionan den e lista di remedinan y otro servicionan tin pueblo preocupa. Mas cu preocupa, por bisa cu e pensionadonan ta hopi rabia. Esaki ta loke cu Ivo Valdes, presidente di Organisacion Pensionadonan Publico di Aruba (OPPA), a bisa den un declaracion.

Meta di AZV, introduci na 2001, ta pa percura cu cuido medico ta accesibel pa e pueblo y e calidad ta uno halto, eficiente y efectivo.

Prome cu AZV, pensionadonan tabata cay bou di FZOG. Ora di cambio, a duna e promesa cu lo mantene nan derechonan. “Pero segun aña ta pasa, poco-poco nos a perde tur nos derechonan,” Valdes a bisa. A pesar di a reclama, tabata parce manera “gritonan den desierto”.

Pa colmo, cu e cambio, a cataloga e pensionadonan como “independientenan”, pues manera un dunado di trabou cual no ta e caso. Esnan cu ta haya pensioen di SVb a scapa di e parti aki.

El a duna e ehempel cu un parlamentario of minister cu tin un entrada di riba 100 mil florin pa aña, ta paga 1.6% na e prima di AZV cu ta 1350 florin pa aña. Un pensionado di SVb cu tin apenas 30 mil florin pa aña, ta paga 6.5% na AZV pa aña. Si e tin entrada riba 30 mil, e tin cu paga 10.5% na AZV. Awo si e pensionado ta haya pension di SVb y APFA, cu ta nifica un entrada di 58 florin pa aña, e lo mester 4029 florin pa aña na AZV. Hopi mas cu e parlamentario of minister cu ta gana hopi mas.

“E ta inhusto pasobra nos den e ultimo fase di nos bida ta wordo castiga.”

Awo entrante prome di april a bini cu mas cambio, di cual 4 ta cambio grandi. E remedinan ‘Over the counter” no ta wordo cubri mas lista basta grandi) y tin un lista di remedi cu ta no ta wordo cubri mas. Banda di mester paga pa e remedi, e pensionado mester paga 16,10 florin pa e recept. Si e haya un recept cu tin remedi cu ta paga y otro no, nan lo mester paga pa e recept tambe.

“Nos no por sigui asina. AZV ta parce Aruba Zonder Verzekering. No compara nos cu Venezuela, pasobra nos ta paga un prima halto pa haya un servicio halto,” Valdes a bisa.

A trata di sinta cu Prome Minister, pero a manda nan pa Salubridad Publico, pero no a logra hay’e. OPPA kier sinta cu nan na mesa, cara-a-cara. Cu AZV sigur no kier sinta na mesa. “Cu cada cambio cu bini, ta e grandinan ta haya e sota. Nos ta haya cu esaki no ta husto.”

