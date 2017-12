Pensionadonan miembro di SIMAR invita pa pasa tuma regalo di Pasco

Pasco ta den porta y aña 2017 ta yegando na su fin. Directiva a percura pa tur miembro di SIMAR ricibi un regalito. Esakinan lo ser entrega na tur scol y departamentonan. Tur pensionado of un representante cu un identificacion di e miembro, ta invita pa pasa busca nan regalo na oficina na Sabana Blanco. Esaki durante orario di oficina, entre 9:00 am y 3:30 pm.

Cabesantenan cu ta dispuesto pa pasa busca e regalonan di miembronan cu ta traha na nan respectivo scolnan, por tuma contacto cu secretaria na oficina pa notifica esaki y haci palabracion.

Miembronan cu no ricibi nan regalo na nan respectivo scol pa motibo di no a notifica e cambio aki na SIMAR, por pasa tuma nan regalo na oficina y duna e informacion necesario na secretaria.

Directiva ta desea e veld di enseñansa, specialmente su miembronan y Aruba en general un felis Pasco y un prospero aña 2018.