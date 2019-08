Pensionado (AOV) 60+ ta paga solamente Awg. 10 pa luna y haya servicio nan adicional cu Serlimar

Pa locual ta e tarifa residencial Serlimar Sui Generis a cuminsa cobra entrante 1 di maart 2019 cual e tarifa residencial pa pensionado(AOV) ta Awg 10.00 pa luna. Pensionado(AOV) nan por paga pa luna, pa cuartal, mitar aña of un aña completo. E tarifa residencial ta un cobransa cu ta valido pa cada cas of punto di coleccion cu ta ricibi e servicio optimal di coleccion residencial y cu tin un mini-container di Serlimar. Cada cas of punto di coleccion por tin maximo 2 mini-container residencial. Pa un pensionado por bin na remarke pa e suma di Awg 10.00 e mester tin lo siguiente:

• Cu e ta un pensionado 60 + y cu unico entrada di pago ta pension di biehes

• Pensionado mester presenta cu un ID valido(paspoort/cedula of rijbewijs)

• Jaar of maand opgave

• Pensionado su entrada no por surpasa e suma di Awg.22.872 pa aña of e suma Awg 1.906 pa luna.

Como cliente cu ta un pensionado di Serlimar bo ta ricibi hopi beneficio y servicio adicional pagando pa e tarifa residencial di Awg 10.00 pa luna. Cu e tarifa aki e cliente lo sigui ricibi e servicio di coleccion di desperdicio residencial y acceso gratis na e PTS-area na Parkietenbos. Clientenan di Serlimar lo beneficia tambe di mantene nos Aruba limpi,hayando e servicio di limpieza y mantencion di bario den tur bario rond di Aruba.

Si ainda no a registra pa e servicio residencial por haci esaki personalmente na un di nos oficina nan sea Tanki Flip,Pos Chikito of San Nicolaas. Ora cu bin registra mester presenta cu un id valido,recibo di Elmar of Web.Lo bo ricibi un number di cliente cual por duna ora di haci pago sea cash of via banco.

Pa mas informacion of cualkier pregunta di e tarifa residencial pa pensionado por tuma contacto cu Serlimar na 5245080.

