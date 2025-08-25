E productor di pelicula local Angel Soto, cu hopi orguyo, ta informa nos isla Aruba cu su pelicula filma den 2024, esta “Tierras Calientes” a resulta ganado den e festival di pelicula yama Ayodhya Film Festival na India. E ta un regio den suroeste di New Delhi. E hurado a dicidi di otorga e premio di miho director y esun di miho pelicula largometrahe na “Tierras Calientes” cu a trata e tema di traficacion di hendenan muhe na nos islanan.

Di nos parti nos ta felicita e elenco grandi cu a forma parti di e pelicula cu den 2024 a pasa na Aruba den cinemanan local.