E pelicula produci pa Desiree Croes, E Bruha, Bruhá a finalisa na un forma unico. Tawata riba e ultimo dia cu cinema a pas’e cu e elenco a topa tur esnan cu a bay wak e.

E bruha, bruha a tuma total 11 luna pa filma y tawata Semi Chahmi esun cu a filma y edit’e.

Cu orguyo y agradecimento e elenco principal cu ta Desiree Croes (Genoveva), Addonsito Croes (Francis), Yvonne Tromp (Dudu), Yolanda Croes (Margarita), Mirtho Tromp (Gabriel), Ruben Croes (chauffeur religioso), Nigel Maduro (Indjan) cu naracion di Erin Croes, ta gradici un y tur cu a bay wak e pelicula nobo aki.

Den e mundo di pelicula no ta facil pa convence otro pa sali y bay cinema. Sigur no pa wak un pelicula local. Cu orguyo e pelicula E Bruha, Bruha si a logra trek basta hende local y esaki a inclui cuater sala VIP yen na Renaissance.

E comentarionan di esnan presente despues di e pelicula y riba social media a laga e productor y actornan sinti aprecia. E aplauso den e salanan na final tambe a demostra con hopi e bishitantenan a disfruta di dje.

Debi na peticion grandi ricibi, e productor ta deliberando cu cinema si ta logra pas’e sikiera un biaha mas.

E Bruha, Bruha ta filmacion di e cuenta cortico di mesun titulo, saca for di e buki di cuentanan cortico NO MAS fo’i 2016 di Desiree Croes.