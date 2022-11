Cu hopi orguyo e productor local Angel Soto ta anuncia cu su pelicula “Blackout” di e aña aki a causa furor ultimo na e Northeast International India Film Festival (NIIFF) 2022.

Tawata den september ultimo cu e pelicula tawata estrena na Aruba. E storia tawata di e reportero “Juancho” cu a trata di alerta autoridadnan local cu Aruba tawata na punto di ta ataca pa Alemannan. Ningun hende a kere.

Cu e estreno a bini invitacion tambe pa varios film festivalnan internacional y t’e siman aki cu Angel Soto a ricibi e noticia grato aki. Blackout a haya 3 nominacion pa e final cu ta 12 y 13 di december den Naithu Resort na Dimafur, Nagaland, India. Blackout ta nomina pa Best Feature, Best Director y Best male Actor.

For di awo nos ta felicita Angel Soto y tur e elenco di Blackout deseando nan tur exito den e final.