Pelican Nest Seafood Grill a habri su portanan

Pelican Nest Seafood Grill ta cla pa yamabo ‘Bon Bini’ y brinda su servicio culinario despues di a haci adaptacionnan necesario basa riba e protocol di higiena y salud presenta pa ATA y DVG segun e programa di Aruba Health & Happiness Code (HH-Code). E motibo tras di e adaptacionnan aki ta pa sigura cu Pelican Nest ta cla pa e ‘normal nobo’ tumando pasonan di precaucion y higiena pero tambe percura pa e restaurant ta na un nivel cu nos bishitantenan ta spera pa cu higiena y salud.

Entrante awe, 1 di Juni, Pelican Nest ta inicia cu su servicionan culinario abase di ‘take out y delivery’ cu variacion extenso riba menu y cu prijsnan atractivo. Brindando servicio na e pueblo di Aruba, nos lo ofrece un menu diferente pa take out y delivery como incio di e re-apertura. Encuanto take out y delivery di cuminda, lo tin stickernan di indicacion pa asina indica unda clientenan/bishitantenan tin cu para pa warda of ricibi nan pedido. Na momento cu hasi entrega di e pedido na cada cliente, lo pidi encarecidamente si por paga cu maestro/credit card pa asina evita uzo di effectivo si ta posibel. Empleadonan di Pelican Nest lo hasi uzo di tur e productonan, lo tuma pasonan di precaucion estricto y normanan di higiena y salud pa asina cumpli cu e HH- code. Bishitante y clientenan por haya e menu di Pelican Nest riba nos Facebook of Instagram page – ‘Pelican Pier’, website www.pelicannestaruba.com of por tuma contacto cu nos libremente na 586-2259 / 699-0155 pa take out, delivery, reservacion of informacion.

Na momento cu Pelican Nest habri pa e segundo fase, cual lo tuma lugar na mitar di luna di Juni, lo ofrese su menu di semper pa e bishitantenan cu ta desea di ‘dine in’ serca nos na Pelican Nest situa riba Pelican Pier. Pa clientenan/bishitantenan cu ta desea di sinta come na Pelican Nest, lo tin un host(ess) presente y flechanan di indicacion cu lo guia y indica unda mester cana pa wordo sinta na mesa pa disfruta di un bunita bista, experencia culinario y servicio. Pelican Nest a percura pa adapta na e cambionan segun e protocol di e program HH-Code teniendo na cuenta cu e distancia social di minimo 1.5 meter, percurando asina cu e mesanan ta na un distancia di 1.5 meter minimo leu for di otro. Despues cu e bishitante wordo sinta na mesa cu ayuda di e host(ess), un waiter asigna lo acerca e bishitante na mes teniendo e distancia social na cuenta pa brinda servicio necesario y di calidad pa un experiencia autentico y completo.

Pelican Nest ta y lo enfoca hopi riba labamento di man y uzo di hand sanitizer tanto di e empleadonan pero tambe di e clientenan/bishitantenan. Nos por sigura tur nos clientenan/bishitantenan, cu tur e empleadonan di Pelican Nest lo hasi uzo di tur normanan di precaucion. A percura pa Pelican Pier completo, incluyendo Pelican Nest su area di dine in y cushina ta tuma tur pasonan necesario pa segura un mihor systema di higiena y salud pa e clientenan/bishitantenan pero tambe su empleadonan.

Staff y personal di Pelican Nest kier a gracidi pueblo di Aruba di antemano pa e apoyo brinda pa varios aña caba y alaves nos kier a invita un y tur pa bin disfruta di un experencia culinario unico y di calidad na unda cu nos staff ta hopi entusiasma y prepara pa sirbi nos clientenan/bishitantenan.

