Diasabra atardi pa mas o menos 3:30 a sosode un pelea di gang net pabou di Loxing na Shiribana / Paradera unda cu personanan a keda benta riba caminda y un persona femenino a keda secuestra. E persona femenino lo mester a wordo hinca contra su boluntad den un van y hiba for di e sitio.

Live for di Bubali:

Polis a logra keda haya informacion for di esun cu a wak tur cos y a localisa y para e van net pariba di dam di Shaba. Eynan e persona na stuur a bisa polis cu ta su amiga el a bay rescata paso e pareha masculino di dje lo ta maltrate fisicamente. Despues cu ningun hende mas kier papia of duna informacion no a keda nada otro pa polis laga tur hende sigui nan caminda sin por logra haci ningun detencion.

Live for di Shiribana:

Na e cas na Shiribana polis a combersa cu un homber, te hasta habitantenan a menciona cu tabata un pelea formal na e cas tabatin hende benta riba di caminda y hasta menasa cu arma blanco tabatin pero ningun hende ne cas no kier a papia cu polis.