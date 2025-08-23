Diasabra mainta trempan pa 6’or autoridad a keda informa door di habitantenan di Coba Lodo di un pelea formal pafo di un cas y di biaha a despacha patruyanan cu urgencia. Na yegada di e prome patruya ta topa cu un homber cu no ta duna señal di bida.
Ambulance a presenta cu maximo urgencia ne sitio y paramedico a constata cu mucho no por haci mas.
Polis ne sitio a pidi pa autoridad competente presenta ne sitio, polis a cera full e area di biaha pa haci un investigacion completo. Habitantenan a informa Polis di a tende algun tiro. Polis a busca pa huls pero no a encontra cu nada, pero e homber morto benta abou tabatin slanan serio na su cabes.
E sospechoso cu a mata e homber mes a bandona e sitio ya cu e sucedido a pasa dilanti su cas. Ta mustra cu e victima R.Paesch a presenta ne cas na Coba Lodo y problema a start cu a bin termina cu su morto.
E brommer benta abou ta di e victima. Departamento tecnico y dokter forensico a presenta pa haci nan investigacion ne sitio, fiscal a duna ordo pa tuma curpa y brommer den beslag.
Un swift den cura di cas a keda tuma den beslag cu ta di e sospechoso.
Dokter a constata morto di R.Peasch naci 30 december 1990.
Rato despues fiscal di Ministerio Publico a presenta y a duna ordo pa detene un sospechoso cu ta ruman di esun cu a mata y a bandina e sitio. Mientras e sospechoso mes ta fugitivo, e ruman cu a keds deteni G, tin cu duna cuenta si e ta participe of no.