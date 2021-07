Pelea pafo di casuela cu persona herida y polis a detene un homber

Diasabra marduga pafo di Cas Casuela na Tanki Leendert net momento cu patruya tabata pasando a constata un pelea nan dilanti y a pidi refuerso policial. Aki un avalancha di patruya a presenta y aki a bay over na atende cu e situacion.



Un homber cu tabata causa problema a keda deteni y e tabatin herida na su man. E personanan cu a bringa cune e no sa kende nan ta y no tabata t’ey presente. Polis a detene e homber bay cune for di e sitio pa evita e sigui busca mas problema pafo di casuela.

