Diamars den careda di 7’or bahada di solo na e pier cu tin memey di Riu y Hilton a surgi un problema grandi entre dos grupo di turista unda a dirigi varios unidad policial. Cos a bay for di man un rato prome cu polis a yega unda tabatin mandamento di stoel riba otro, asina e problema a sigui y a bay termina riba beach y aki ta unda cu polis a topa cu e grupo. Polis a intermedia di biaha pa cos no bay for di man pa detencion cay, e oficialnan a compronde cu rato prome e grupo aki lo a bebe dimas. Tur hende a compronde pa tin trankilidad y asina a bay nan hotel pa sosega.