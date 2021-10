Diadomingo marduga autoridad a keda informa cu tin un tiro a cay y tin hende benta abou na sanger, a despacha varios unidad policial debi cu sa cu e situacion riba e tanki den fin di siman ta for di man. A cera e caminda pa bay e tanki y cuminsa controla tur auto y tuma dato.



Un patruya a bay riba e tanki topa cu e homber benta abou na sanger, a busca den bisindario si ta topa cu huls pero nada. Segun un persona a scucha tiro mientras otronan ta menciona ta un pelea formal a tuma luga. Ambulancenan a presenta debi cu prome instante a papia cu e situacion ta for di man pero no tabata e caso. Paramediconan a brinda asistencia y transporta e victima pa hospital.

