Pelea formal na Kiviti y homber a menasa di tira polis mata

Diabierna den careda di 10 or anochi den e bario di Kiviti tabata tin gritamento bay off esaki a pone cu habitantenan a sali wak kico ta pasando y a mira problema bayendo for di man na un cas y a yama polis di biaha. Patruyanan di San Nicolas y arrestatie team a yega pa duna un man. Tabata un yiu bou influencia a bringa formalemente den e cas y dal e mama na y comete destruccion. E mama lo a bira malo y sak den otro. Den esaki e homber tur na sanger a menasa di lo tira mata e polisnan di arrestatie team. E homber a keda transporta pa warda di Polis y e oficial menasa a bay entrega keho.

