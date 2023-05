Diasabra den oranan di marduga na great rich bar situa na Paradera tabatin un grupo cantando y basta hende presente, pero cos a bay for di man un rato momento cu tabatin algun homber ta comporta malo. Dos homber cu problema y esaki a bin termina cu tiramento di boter un boter den cabes y cos a bay for di man.



Asina varios polis a keda dirigi momento cu varios yamada tabata drenta, manera patruya a yega a topa cu un situacion full for di man y un homber a keda deteni. Vehiculo di transporta a presenta di biaha n’e sitio y polis a pone e persona sera e luga pa evita mas problema.