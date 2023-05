Dialuna anochi habitantenan di Pos Chikito a reporta na polis di gritonan formal saliendo for di un cas y tabata un homber cu un muhe na pelea formal. Asina patruya di San Nicolas a presenta di biaha pa sa kico ta pasando. Tabata un problema cu a bay full for di man entre homber y muhe y asina e oficialnan a bay over na detene ambos pa maltrato serio.