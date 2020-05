Diadomingo algo pasa di 9 or anochi presencia di polis tabata rekeri na un cas na Bubali unda cu tin un problema di famia ta bayendo full for di man. Eynan polis ta topa cu un dama razo y e no tabata comporta y ni coopera cu Polis. No a keda nada otro cu Polis a detene pa hibe warda pa e sosega e curpa.

Comments

comments