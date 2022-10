Diadomingo den careda di 2’or di marduga pafo di La Barra situa na Bubali a surgi un problema di pareha cu a bay for di man unda personanan a informa cu dama a cay for di auto y ta herida.



Pero na yegada di polis a compronde for di un testigo cu tabata problema di pareha y cu e homber a subi auto y e dama a bay wanta pa drenta pero e homber a lastra e dama algun meter. Despues di e acto e homber a baha for di su auto pa bay wak e dama herida abou pa despues subi su auto bandona e sitio lagando su pareha benta abou. Ambulance tambe a acudi na e sitio y paramedico a brinda asistencia medico.