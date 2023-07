Diabierna atardi den Colombiastraat a surgi un pelea di pareha riba caminda, cos a bay for di man momento cu a homber a presenta na cas pa bay bishita e señora. Tur esaki a pasa den presencia di un mucha tambe. E problema a bay asina leu te cu hasta e pareha a tira otro cu amoniac pa core e homber no bin mas su cas pa canse. Polis a presenta na e sitio pa asina intermedia. E muhe rabia a conta polis cu e homber tine cansa y pa e bay for di dje a tira amoniac pa core for di su cas. Polis a papia cu ambos, y debi cu tabatin un mucha a bay cune warda.