Dialuna anochi habitantenan di Sero Biento a scucha varios grito ta sali for di un cas y a reporta di biaha na polis. Patruyanan di biaha a keda dirigi pa e sitio debi no sa con serio e situacion ta. E oficialnan a baha bay paden pa papia cu e habitante, mientras cu tur cos a trankilisa y no tabatin ningun persona herida. Polis a tuma dato y a papia pa e famia por calma.