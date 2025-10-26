Diasabra atardi na un apartamento situa na Italiestraat net patras di e gym bodyzone a surgi un pelea formal entre pareha unda homber a maltrata te hinca e dama na su curpa. E dama di biaha a sali foi e apartamento pidiendo ayudo, hendenan a scucha e grito y a pidi yudansa di Polis.
Dos patruya policial a presenta di biaha ne sitio y a topa cu e dama herida na su brasa pafo. E homber mes manera cobarde a bay sconde curpa paden y ni pa nada kier a habri porta pa Polis drenta e apartamento y e enfrenta e realidad cu e por keda deteni di biaha.
Ambulance tambe a presenta di biaha ne sitio pa brinda asistencia medico ne sitio mes. Polis a tuma tur dato y a pasa esaki over na recherche.