Pedro Maduro: Holo malo tin nos cansa na Parkietenbos pa hopi aña promesa ta bin promesa ta bay

Relaciona cu e candela grandi riba e tereno habri cu tin na Barcadera durante dia di dera gay huma a plama riba full e bario di Parkietenbos, Sr Pedro cu ta habitante di e bario a duna un comentario cu nan ta cansa pa añas caba. For di tempo mi ta mucha nos ta pasando den e holornan aki pero loke tin poco mas pariba a bin awor, pero nos tin dump, planta di awa sushi, web, arugas, ecotech tur a bruha den otro. E candela cu a keda cendi door di fiesta di San Juan tabata tin mata di kwihi seco y e hendenan a probecha y sende e candela. Pero e huma a molestia nos di e bario completo, for di e anochi te cu e siguiente dia henter dia. Bo no por drumi ni ta pafo di cas, debi na e molester di huma, wowo ta pica, garganta. Promesa ta bin promesa ta bay. Sr Pedro a menciona for di 1960 el a bin biba na Parkietenbos. Tin bisiña a bin y a bay ainda nos ta soportando esaki, y esunnan cu a lanta awo ta pio. Sr Pedro ta pidi pa Gobierno cuminsa haci algo, Gobierno ta bin Gobierno ta bay primiti shelo y tera y nada ta pasa. Cantidad di biaha a aserca instancianan di Gobierno.

