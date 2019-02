Pedofielnan no mag di tin paspoort

DEN HAAG, Hulanda- Pedofielnan Hulandes no mag di tin paspoort tanten cu nan ta bou di supervision di estado. Esaki ta loke e mayoria den Tweede Kamer ta boga pe, segun De Telegraaf.

VVD, PVV, CDA y PvdA kier pa pedofielnan cu ta wordo poni bou di supervision di reclassering, wordo prohibi di biaha pafo di Europa. Asina tambe e posibilidad di haci daño na otro mucha den paisnan lehano ta bira menos.

“No ta pornada cu ley ta bisa cu supervision a largo plaso ta posibel. Si delincuentenan sexual toch ta dispone di nan paspoort, e ora mi ta haya cu supervision ta demasiado vulnerabel”, segun miembro di Tweede Kamer pa CDA, Van Toorenburg.

Tuma e paspoort den beslag durante e periodo di supervision mester bira e norma nobo. Pedofielnan e ora lo haya solamente un cedula, cu cual nan lo por biaha solamente den Europa. “Bo kier ta sigur cu pedofielnan no ta comete nan fechorianan den exteior. Door di tuma nan paspoort den beslag, nos ta sigura nos mes di esey”, segun miembro di Tweede Kamer pa PvdA, Kuiken.

E partidonan kier evita cu abusadornan di mucha por sigui abusa di mucha sin problema. Sigur den paisnan Asiatico manera Tailandia of Cambodja ta caminda cu e pedofielnan aki ta comete nan fechorianan. Actualmente un hues por pone un prohibicion di biahe, pero no tin un control hermetico ariba esaki.

Comments

comments