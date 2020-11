Pediatra: ‘Mishi cu parti priva di mucha tambe ta abuso sexual’

Ora un mucha wordo abusa sexualmente no necesariamente mester tin penetracion, e ta mishi sexualmente cu un mucha tambe, mishi cu su partinan priva. “Un mucha no ta indica hopi facil kico ta bo parti priva y kico ta abuso, dus mishi cu un mucha na su parti priva tambe ta abuso sexual”, e pediatra ta splica. E problema ta cu pa ley, si no tin penetracion, no tin abuso sexual, y p’esey nos ta haya hopi caso unda e persona ta sali liber pasobra bo no por demostra cu tabata tin abuso sexual.

“Den 99% di caso, mas cu e mucha ta bisa cu tal persona a mishi cu ne na su parti priva, bo no ta haya nada, cu consecuencia cu masha poco hende como cu no tin prueba ta bay cera”, e pediatra ta splica.

Dr.Louise Rafael Croes, pediatra cu experiencia den caso di abuso di mucha for di 1997 ta bisa cu ora un mucha wordo abusa, e cos di mas importante ta cu e mayor ta kere den e mucha. E di dos cos ta cu mester acudi na instancianan. Si ta un caso cu a pasa den menos cu 72 ora cu e mucha a wordo abusa, di biaha e mester bay hospital, na unda cu e pediatra ta wak e mesora,nan ta yama polis pa busca tur material necesario; si ta abuso sexual nan ta busca e Rape Kit pa manda e muestranan pa Hulanda. Si ta un caso mas di 72 ora, ta meld esaki na un dokter di cas of dokter di mucha, un cita ta wordo traha pa tin mas tempo pa analisa esaki.

Si un mucha yega hospital despues di un caso menos di 72 ora, de inmediato e ta wordo examina, polis ta wordo hinca aden y ta cuminsa e trayecto pa bay psicologo pa tur trauma cu a bini, dependiendo e edad. Pa un caso mas di 72 ora, e trayecto ta un tiki mas largo, nan ta haya un cita y por cuminsa cana e mesun proceso despues.

Nunca un examen fisico interno ta wordo haci, pasobra nan ta mucha. Tur cos di un mucha ta hopi mas chikito y p’esey e ta hopi delicado. “Loke nos ta haci ta examina e mucha por medio di examen fisico, cultivo di parti priva pa wak si tin bacterianan cu ta wordo transmiti sexualmente. Si ta un mucha cu a wordo abusa fisicamente, nos ta examina nan di cabes te pia y analisa tur trauma, golpi, saca potret y hinca esaki den un documento secreto”, Dr. Croes ta splica. Si e mucha ta safe, e ta bay cas mesora, pero si e no ta safe pa via cu ainda tin contacto cu e abusador, e ta wordo interna den hospital, e trahado social ta cay aden y si mester te hasta Voogdijraad ta bini.

