Peaton envolvi den accidente riba 3 Augustus na Noord a fayece

Tabata riba 3 Augustus 2018 diabierna mainta riba caminda di Noord luz di trafico direccion pariba un auto a dal peaton femenino. E señora tabata basta herida mes polis di trafico tabata presente y a haci nan investigacion di biaha di e caso. Segun investigacion e señora lo a baha for di un bus y a yega crusa dilanti e tercel cu tabata biniendo for di pabou y e chauffeur no por a haci y a dal e peaton despues baha caminda pa wak kico a pasa. E chauffeur su declaracion tabata cu su cabes tabata abou ta wak na su radio, testigonan ta declara tambe di loke nan a wak. E chauffeur no a papia di nada di celular den man. Na e sitio a pone e chauffeur supla pa wak si e tabata bou influencia di alcohol y a supla 0.

Diadomingo e señora Emiliana de Leon a fayece. Paz na su restonan.

Esaki ta bira e di 6 morto den trafico. Ainda e caso aki ta bou investigacion pa polisnan di trafico.

