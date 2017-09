Peaton a fayece den accidente despues di a crusa caminda sin paga tino

Willemstad Curacao: Djamars 5 di sèptèmber 2017, alrededor di 19.43 or di anochi, Sentral di Polis a risibí notifikashon di un aksidente di tráfiko ku a tuma lugá riba Kaminda Hensley Meulens na altura di un supermarket kaminda un pikòp a alkansá un peaton. E unidat polisial ku a yega na e sitio a topa un hòmber drumi riba kaminda ku no tabata duna siñal di bida. For di un investigashon preliminar ku polis a hasi na e sitio a resultá ku un pikòp tabata koriendo riba e kaminda ariba menshoná direkshon Sta Rosa. Dado momentu na altura di e supermarket un peaton (hòmber) a parker su outo i baha na pia i krusa kaya sin paga tinu ku konsekuensia ku e pikòp a alkanse.

Dor di e impakto e víktima a bai dal kontra di un outo ku tabata koriendo den direkshon kontrali riba Kaminda Hensley Meulens.

E peaton e hòmber Rodney Luciano Conception, nasé na Kòrsou dia 28 mei 1955 a risibí múltiple leshon i a fayesé na e sitio mes.

Alrededor di 20.30 or dòkter di polis a konstatá morto di R.J.C. Departamento di Tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.