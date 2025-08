Esnan cu por bin na remarca pa e sosten extra aki ta mayornan y yiu(nan) of yiu(nan) di criansa cu ta bayendo scol te cu e edad di 24 aña y cu tin derecho ariba bijstand te cu e pago di luna di augustus 2025.

Esaki ta pa yuda cubri gastonan extra cu mester paga pa cumpra paña, sapato, articulonan pa scol, etc.

E areglo aki ta conta tanto pa alumnonan di Scol Prepatorio (“Kleuterschool”) como alumnonan cu ta bishita scol regular durante dia (volledig dagonderwijs). Condicion ta cu yiu(nan) mester ta bibando cu mayornan den cas y nan mester ta inscribi pa e aña escolar 2025/2026.

E sosten extra aki ta wordo duna den dos forma:

1. Pa cada yiu cu ta bay scol lo ricibi Awg. 250,= extra te cu un maximo di Awg. 1.000,= pa famia pa yuda pa cubri gastonan extra cu tin (schoolgelduitkering). E placa aki ta wordo paga hunto cu e pago regular di bijstand na luna di september 2025.

2. Tambe Gobierno lo yuda un parti di e contribucion cu e mayor mester paga na e scol di su yiu (“ouderlijke bijdrage”) te cu un maximo di Awg. 250,= pa persona. Esaki ta wordo paga directamente na e scol. Si e contribucion ta mas hopi cu e suma di Awg. 250,=, mayor lo mester paga e diferencia.

E ayudo extra aki ta pa un solo biaha.

Pa bin na remarca pa e sosten extra aki, mayornan cu tin yiu(nan) of yiu(nan) di criansa cu ta bay scol, mester busca formulario na e scol na unda e yiu(nan) ta inscribi entrante 21-08-2025.

Riba e formulario, cu Departamento pa Asunto Social a diseña specialmente pa e ocasion aki, tin un parti cu e mayor mester yena completo y firma.

Ultimo dia pa entrega e formulario ta dia 28 di augustus 2025, sin excepcion.

E formulario ta wordo entrega mas algo pa indentifica bo mes na oficina di Departamento pa Asunto Social na San Nicolaas, Bernhardstraat 75, desde 25 augustus 2025 te cu 28 augustus 2025, cu ta di 8.00 am te cu 11.00 am y 1.00 pm te cu 4.00 pm.

Lo atende 120 cliente pa dia, parti mainta 60 y parti merdia 60 cliente.

Den caso cu mayornan no entrega e formulario riba e ultimo dia cu ta 28 di augustus 2025 na e Departamento di Asunto Social;

e famia lo NO por ricibi e pago extra mas;

no tin derecho ariba e pago regular di Awg. 300,= pa cada mucha dor cu no a prueba cu mucha ta bayendo scol y ta bibando cu mayornan;

na momento cu e schoolverklaring (formulario di scol) ta entrega na Departamento di Asunto Social, e pago di Awg. 300,= pa luna lo wordo continua pero lo no por ricibi placa aki retro activo;

si encaso cu tin yiu cu no ta bay scol mas y otro cambionan, lo mester notifica esaki na Departamento di Asunto Social;

si no entrega e declaracion di scol, ta considera cu e yiu(nan) NO ta bay scol mas y esaki por tin como consecuencia cu e bijstand lo baha y te hasta ta wordo kita for di riba e lista di bijstanda pa luna di September 2025 en espera di informacion corecto.

Pa e 4 dianan aki Seccion di Bijstand no tin servicio na MFA Noord. Pa otro servicionan cu no ta entregamento di declaracion di scol, por acudi na Belgiestraat na Playa.