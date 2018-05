PDVSA ta duna ordo pa desvia tankernan di crudo for di Corsou

CARACAS/WILLEMSTAD- E compania petrolero estatal Venezolano, PDVSA a duna ordo pa un tanker cu petroleo Ruso, cu tabata wardando pa descarga na Corsou, pa desvia pa awanan teritorial Venezolano. Esaki ta pa e menasa di ConocoPhillips, cu a introduci un demanda pa pone beslag ariba tur inventario y otro propiedadnan riba e isla. Esaki segun Reuters a informa.

E tanker British Cygnet a carga crudo na e terminal Ruso di Primorsk na April ultimo. El a yega na e terminal di Corsou, opera pa PDVSA, diadomingo ultimo. Esaki ta dos dia despues cu al menos dos peticion entrega den dos Corte Caribense pa pone un beslag temporario ariba e inventario y facilidadnan na Aruba, Bonaire, Corsou y St. Eustatius. Conoco su peticion ta bin despues di un sentencia den Corte contra PDVSA pa un pago di 2 biyon dollar, cu e compania Venezolano tin cu ConocoPhillips.

E compania estatal PDVSA a cancela su almacenmiento y mandamento di petroleo desde su instalacionnan den Caribe, despues di e medida di ConocoPhillips, pa temporalmente pone beslag ariba e activonan di PDVSA riba cuatro isla, segun un fuente di e compania Venezolano y datonan di Reuters.

PDVSA a cuminsa concentra e mayoria parti di su exportacion di petroleo for di su puerto principal di crudo, Jose ya duna ordo na tankeronan bolbe awanan teritorial Venezolano pa evita embargo cu lo reduci su exportacionnan mas ainda, cual lo haci e economia di e pais, cu ta a punto di un colapso, mas pio ainda.

E compania petrolero Mericano a bin ta move durante e ultimo dianan pa asina forsa PDVSA pa paga Conoco 2 biyon dollar despues di cu Maduro a nacionalisa e proyectonan di Conoco na Venezuela na 2007.

Aña pasa, PDVSA a exporta mas di 400 mil bari di crudo pa dia y tambe di productonan refina di cinco instalacionnan propio of cu ta wordo gehuur na Aruba, Bonaire, Corsou y St. Eustatius. E terminalnan aki a maneha rond di 25 % di e total di crudo exporta di e estatal Venezolano.

E unidad di refinacion Mericano di PDVSA, Citgo Petroleum, tambe ta uza e terminal di Aruba pa descarga, almacena y mescla crudonan Venezolano y stranhero pa su refinerianan a lo largo di e costa di e Golfo Mericano.

Conoco a pone beslag ariba al menos 4.8 miyon bari di crudo almacena y tambe combustibel di PDVSA na Bonaire y St. Eustatius. Esaki ta un fraccion di e capacidad total di e terminalnan di 53 miyon bari pa dia.

E carganan cu ta yega for di Caribe a cuminsa crea problema den e wafnan principal di PDVSA, specialmente Jose y e piernan cu ta sirbi e refineria estatal mas grandi, e Centro di Refinacion Paraguana, segun e datonan.

Dialuna anochi PDVSA a duna ordo pa un tanker cu tabata sperando pa baha su carga na Corsou pa desvia pa awanan teritorial Venezolano.

E British Cygnet, cu a sali pa e costa occidental di Venezuela dialuna anochi, ta sigui al menos nuebe barco desvia for di Corsou y Bonaire pa Venezuela y Cuba pa evita e embargo di su tankernan of e barinan di crudo, segun un fuente di PDVSA.

Fuente: REUTERS

