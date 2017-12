PDVSA ta core riesgo di perde terminal na Bonaire door di retraso den mantencion

CARACAS/KRALENDIJK- E compania estatal Venezolano PDVSA lo por perde su licencia pa opera un terminal petrolero na e isla di Bonaire si e no cumpli pronto cu e demanda pa mantencion di parti e reguladornan, segun un vocero di gobierno a bisa diamars.

E terminal ta un punto clave pa e logistica di PDVSA den Caribe, y si esaki cera e lo por perhudica e envio di petroleo pa clientenan na Asia. Esaki ta bin net na momento cu e pais miembro di OPEP ta desespera pa haya entrada di su exportacion. Debi na e prijsnan abao di petroleo, inflacion halto y un recesion di cuater aña, luna pasa e pais a propone pa restructura su debe di 60 biyon dollar.

PDVSA cu ta proporciona e gran parti di e entradanan di exportacion di Venezuela, tabata tin dificultad e aña aki pa retene contractonan di tankinan di almacenamiento y wafnan den Caribe debi na retraso den pago y desacuerdo cu e companianan Buckeye Partners y NuStar Energy, cu ta opera e terminalnan na Bahamas y St. Eustatius.

Den e isla bisiña Bonaire, caminda cu PDVSA ta doño di e terminal Bonaire Petroleum Corp (BOPEC) cu un capacidad di almacenamiento di 10 biyon bari y wafnan hundo cu por carga barconan grandi, e compania aki recientemente a ricibi un advertencia for di gobierno Hulandes.

“Nos a dunanan un ultimatum pa yega na un plan solido pa garantisa.. operacionnan mas sigur prome cu dia 5 di Januari”, segun Danielle Rebel, vocero di e Ministerio di Infrastructura y Medio Ambiente di Hulanda (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

BOPEC tin un retraso den e articulonan necesario pa cumpli cu standardnan internacional, Rebel a bisa. Si e no cumpli cu e plan solicita pa e Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), lo mester cuminsa haci e terminal bashi pa comienso di Februari, segun vocero di Ministerio di Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) di Bonaire y lo mester stop cu su operacionnan.

Su licencia pa opera lo por wordo revoca, e vocero Rebel a bisa.

E guera entre Bonaire y PDVSA a cuminsa un aña pasa ora cu gobierno a exigi PDVSA un plan corectivo, incluyendo pa mehora e tankinan, tuberia, haf y ekiponan electrico, mei mei di un acumulacion di responsabilidadnan ambiental, segun dos fuente cercano na PDVSA.

Despues di un inspeccion na April, e compania a bay di acuerdo pa un plan di inversion di 25 miyon dollar, cu un deposito di 5 miyon cu no a wordo paga. PDVSA a pidi pa un parti di e placa wordo paga door di su subsidiario na Corsou, refineria Isla, pero esaki no a wordo ricibi, un di e fuentenan a agrega.

Na Juli, vicepresidente di Comercio y Insumo di PDVSA, Ysmel Serrano tambe a bishita BOPEC, adkiri door di e compania na 1989. El a bin cu un ekipo cu a inspecciona e terminal maritimo y el a haci un lista di e tareanan necesario pa cumpli cu e standardnan di calidad y confiabilidad, e compania a bisa biaha pasa den un comunicado di prensa.

Den e lunanan cu a sigui, e gobierno di Bonaire a cera tankinan di BOPEC cu ya no ta cumpli cu exigencianan di siguridad pa ta operacional. Na fin di November, unicamente 5 di e 21 tankinan tabata operacional, haciendo e dificil pa PDVSA pa transporta combustibel for di e terminal, segun fuentenan.

“Pa añanan largo PDVSA no a inverti nada den e facilidadnan aki, di manera cu e logistica pa mezcla e combustibel ta un desaster. Nan ta bendiendo combustibel directamente for di e pozonan di petroleo na e refineria di Amuay”, un di e fuentenan a agrega.

E compania estatal PDVSA normalmente ta manda petroleo produci na Venezuela y Corsou pa Bonaire, unda e ta wordo mescla na un temperatura adecua y ta wordo poni ariba tankernan hopi grandi. Su cliente principal ta PetroChina Co.

E cierre di e tankinan na Bonaire y e operacion hopi abao di e refinerianan di Amuay y Cardon di PDVSA na Venezuela a contribui na e problemanan di envio di tankernan di combustibel, un di e productonan principal di exportacion di e pais Suramericano.

