16 di november 2023 PDP a haci entrega di 2 LOB-verzoek y alabes a dirigi 1 carta pa Parlamento y Gobierno di Aruba.

Den nos punto di bista politica mester ta uno constructivo, pa es motibo aki nos ta kere cu nos no mester solamente criticia y cuestiona gobierno. Awe gobierno di sra. Wever-Croes II ta bay haci mas cu 2 aña den gobernacion. Nos kier brinda gobierno un espacio pa por responsabilisa su maneho prome cu nos por bay over na cuestiona mas profundo.

Derechonan di Mucha

Na 2001 na Aruba e tratado di derechonan di mucha a drenta na vigor, awe mas cu 22 aña mi ta di opinion cu falta hopi mas pa wordo haci. Tin ainda sierto protocolnan cu na Aruba nos no a pidi medegelding p’e, mientras cu na Hulanda esakinan si a drenta na vigor. E punto di salida ta cu e vision cu mi ta para pe, ta pa representa e bos di hobennan y tambe lucha pa muchanan ta miho protehi.

Recien nos por mira cu ainda tin hopi caso di abuso sexual y pa ami esaki ta un señal cu nos tin cu haci hopi mas como Gobierno y Parlamento pa por sigura e proteccion di nos muchanan. Pa es motibo nos a peticiona na e comision di mucha y Minister di Asuntonan social tur documento relaciona cu e trabaonan cu a wordo ehecuta. Tambe ta importante pa nos wak si tin consehonan of recomendacionnan para pa asina nos por studia esaki miho.

Por ultimo, nos ta spera cu minister Tjon por cumpli cu e transparencia cu kabinete Wever-Croes a priminti durante e campaña electoral di 2017 y 2021. Nos ta kere e ta importante tambe pa nos por papia ariba e posicion di hobennan y e falta di actividadnan pa asina nos hobenan por recrea nan mes sano y sigur.

Abuso Sexual

Durante un programa di noticiero e siman aki mi a cuestiona e comision di abuso sexual cu a keda institui pa haci un investigacion nacional. Mi a cuestiona e comision y a logra haya comunicacion cu Sr. Lisette Gomes, mi ta spera cu e combersacion cu e comision lo por ta uno positivo unda cu lo por bin mas claridad regardando e topico aki.

Sinembargo locual nos ta cuestiona ta e hecho cu nos Minister di Asuntonan Social no ta raporta na Parlamento e desaroyonan di e solucionnan cu e comision a presenta.

Nos pasonan

Nos a entrega un peticion na Parlamento pa por recibi e contestacion di Gemeenschappelijk Hof van Justitie, a keda peticiona pa jama e jueznan pa splice e “orientatie punten” regardando e straf di “zedendelicten”. Locual pa nos ta importante ta pa trata e topico aki cu seriedad. Nos ta applaudi gobierno pa e creacion di un ‘family justify center’. Ademas e team cu a traha riba e ley di kinderopvang a haci un hopi bon trabao, pero nos ta sinti cu un tiki mas mester keda haci:

1. Nos ta propone pa bin cu un ekpo multi-disciplinario cu por asisti e mucha na momento cu un sucedido pasa y cu e mucha no mester rebiba e trauma.

2. Nos ta pensa cu riba e topico di prueba mester hiba un conversacion cu Openbare Ministerie pa wak con miho nos por juda cu tin pruebanan mas solido y concreto cu por hiba na un straf mas halto.

3. Tambe e ajudo y asistencia di psycholoog pa e personanan cu a comete e actonan aki ta un necesidad cu nos ta boga pele.

Nos proposicionan

Nos ta kere firmemente cu mester bin cu un fondo nacional pa asina por inverti den proteccion di mucha y participacion di hubentud. Nos kier inverti den un programma pa e kinderopvang por ta parcialmente cubri door di gobierno, stimula companianan pa tin un systema unda nan empleadonan por tin un ‘day care centrum’ y tambe haci school te 4or di atardi pero cu programanan educativo enfokando ariba e desaroyo personal y preparacion di nos hobenan. Nos ta boga pa bin cu un jeugdverordening cu ta regla sierto aspectonan di e tratado international di derechonan di mucha den un ley nacional y haci mas accesibel pa muchanan por haya un pscyholoog y por papia cu un persona. E accesibilidad na cuido di salud mental ta un punto sumamente importante pa PDP.

Aruba mi ta sinti positivo cu e politica cu nos ta hibando ta uno cu abo por sintibo bo na cas. Pesey nos ta cada biaha cu pasonan sigur demonstrabo cu nos ta preparando nos mes pa drenta Parlamento y goberna. Cu abo como votador por tin e confiansa durante e eleccion di 2025, cu nos ta e alternativa. Un politica unda participacion, dialogo y solucion ta e pillarnan fundamental cu POLITIEA ta pa kere y para firme den nos sapato pele.