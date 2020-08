PCR Test ( SWAB ) vs Serology Test ( Sanger )

Tin 2 test disponibel aworaki pa COVID-19 y nos kier splica e diferencia:

PCR TEST: E PCR Test ta e UNICO test cu por confirma cu bo tin COVID-19 aworaki. E ta wordo hasi door di tuma un sample di e material di e virus for di bo nanishi y garganta cu un swab. Un test positivo kiermen cu e persona ta infecta cu COVID-19 y mester wordo ISOLA imediatamente te ora e recupera

SEROLOGY TEST/TEST DI ANTICURPA

E serology test ta wordo hasi den sanger y ta detecta si e persona tin anticurpa contra COVID-19.

Un test positivo mayoria di biaha NO kiermen cu e persona tin e virus aworaki pero cu ela bin den contacto cu e virus den pasado

E ta wordo usa mane un manera pa screen cuanto hende den poblacion a bin den contacto cu COVID-19, e NO por confirma cu e virus ainda ta den e persona su curpa. Pa confirma esaki lo mester un PCR test adicionalmente

Di otro banda un test negativo NO kiermen cu e persona no por ta infecta cu e virus! Ta dura entre 1 pa 3 siman prome un persona traha anticurpa contra e virus y tin persona cu no ta traha anticurpa mes.

Pa conclui: si bo tin sintoma y si bo kier sa sigur si bo ta infecta cu COVID-19 aworaki, e unico manera pa hasi esaki ta cu un PCR (SWAB) test!!

