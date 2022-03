Entrante 1 di April 2022, clientenan di Cable Digital, SETAR Complete y IPTV lo nota cambio den nan cable Line-up. E distribuidor di e canal Disney XD, canal 66 riba Digital Cable y canal 43 riba SETAR Complete y IPTV, lo descontinua nan distribucion di e canal aki pa enfoca riba nan streaming App. Den e cambio aki e distribuidor lo manda cierto programanan popular di Disney XD over riba e canalnan Disney Channel y Disney Junior. Asina e muchanan por keda disfruta di programanan manera The Owl House, Big City Greends, Gravity Falls, Sabaton y Block Porque Si riba canalnan Disney Channel y Disney Junior. SETAR lo introduci e canal nobo PBS Kids na lugar di Disney XD. PBS Kids ta compromete pa trece un impacto positivo den bida di muchanan door di brinda entretenimento basa riba enseñansa cu ta yuda e desaroyo di mucha den su totalidad. E canal lo ta obtenibel riba canal 66 di bo Digital Cable y canal 43 riba SETAR Complete y IPTV. Pa mas informacion di e line-up y cambionan bishita nos website www.setar.aw. SETAR ta pidi disculpa pa cualkier inconveniencia cu e cambio aki por trece, nos ta sigui traha pa duna nos cliente e miho servicio y experiencia. Pa mas informacion por tuma contacto cu nos na 525-1700 of email nos na [email protected].

