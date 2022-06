Mientras cu Funvisis di Venezuela y Meteo Aruba no a haya ningun notificacion for di e sistemanan di loke tur hende a sinti dialuna marduga 3:04 marduga a pone un duda.

Hopi hende na Aruba a keda lanta pa e sacudimento y e zonido duro. Pero ta straño cu e sistema sismologico di Funvisis no a registra esaki.

A bay un bay bin pero Servicio Geologico Colombiano nan sistema si a registra e temblor aki. Un temblor di magnitud 2.6, di profundidad 65 km el a pasa na e costa panort di Venezuela Falcon, di cual ta pazuid di Aruba.