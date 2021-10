Payroll Pro HRM, e programa di payroll y HRM desaroya door di compania local Gamma IT Solutions, ta haci e lansamento official di nan app nobo!

E team di Gamma IT Solutions a organisa un dushi desayuno pa su clientenan na Bonaire and Curacao pa introduci y mustra nan e app.

E clientenan na Bonaire a disfruta di un desayuno na e reconoci Divi Flamingo Beach Resort & Casino, unda ademas nan a ricibi un presentacion unda a trece dilanti tur e funcionalidadnan di e app.

Pa clientenan na Curacao a organisa un desayuno na Avila Beach Resort, unda tur cliente por a disfruta den e espacioso y elegante sala La Belle Alliance di un dushi desayuno y un presentacion hopi informativo.

Pa e team di Gamma IT Solutions, tabata un placer pa por ta anfitrion di e dos eventonan aki y pa presenta na tur cliente e mobile app nobo. Gamma IT Solutions ta gradici Divi Flamingo Beach Hotel & Casino na Bonaire y Avila Beach Resort na Curacao pa e tremendo servicio cu nan a brinda durante e eventonan aki.

Payroll Pro HRM semper ta trece innovacion pa su clientenan y den e pensamento aki a dicidi pa facilita su clientenan y tur usuario di Payroll Pro HRM door di pone tur nan informacion personal den nan plant’i man.

Ususarionan di Payroll Pro HRM por download e Payroll Pro HRM mobile app for di e Google Playstore of for di e Apple Store y instala esaki riba nan telefon. E mobile app ta completamente gratis pa tur usuario di e modulo di HR di Payroll Pro HRM!

Cada usuario ta ricibi un QR code for di nan departamento di HR cu ta unico y confidencial pa cada usuario unda e lo por tin acceso unicamente na su informacion personal.

Via e Payroll Pro HRM mobile app usuarionan por download nan pay slips y wage tax cards cu solamente un click riba nan telefon of tablet. Ademas, por haci aanvraag di vakantie, notifica un ao of registra overtime via e app. Tambe tin e opcion pa por contact e departamento di HR of tin un overview di tur e informacion personal di e persona.

Cu e app nobo aki Payroll Pro HRM ta sigi innova y yuda alivia un poco e trabou grandi di e departamentonan di payroll y HR den cada compania. Sin laga afo cu e ta yuda empleadonan tin control riba nan propio informacion 24 ora, 7 dia pa siman via nan telefon of tablet.

Brachelo Regina di Gamma IT Solutions ta comenta “Pa nos di Gamma IT Solutions ta un honor pa por trece e mobile app di Payroll Pro HRM pa nos clientenan. Nos tin hopi cliente cu ta cu nos for di tempo cu Payroll Pro HRM a cuminsa y nos ta contento di por keda trece innovacion y uza tecnologia den un manera cu ta yuda tur nos clientenan.”

Teiry Croes ta comparti “Nos ta satisfecho di por a wak hopi cliente contento ora cu nos a presenta nan cu e mobile app. Nos clientenan semper tabata y ainda ta nos motivacion pa keda mehora nos software.”

Comments

comments