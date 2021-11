Den e grand ballroom di Hilton diabierna ultimo dia 29 di october, e ekipo di Payroll Pro HRM a yama bon bini na un gran cantidad di clientenan y interesadonan cu tabata presente pa e lansamento oficial di e Payroll Pro App na Aruba.

E gratis app aki a wordo desaroya door di compania local Gamma It Solutions y ta facilita pa un empleado por mira su informacion personal, download payslips, download wage tax cards, chat cu HR y hopi mas accionnan mas facil y eficiente.

Director di Recurso Humano na Hilton, Glenn Farro, a habri e seminario cu palabranan di aprecio pa cu e team di VCC International NV (distribuidor di Payroll Pro HRM): “Como un leal cliente di Payroll Pro HRM pa mas cu 25 aňa, nos ta sumamento contento y orguyoso cu nos ta anfitrion pa cu e lansamento di e Payroll Pro app. Semper nos ta aprecia e servicio di tur e consultantnan di VCC, y mi ta excita pa mira con Payroll Pro HRM ta keda desaroya y domina como e miho programa di payroll y HRM.”

Jane Wever-Vermaas, Sales & Marketing di VCC International NV: “Nos ta gradici na promer lugar tur clientenan cu tabata presente, y tambe tur esnan cu ta uzando Payroll Pro HRM pa decadas como tal esnan cu ta cliente nobo. Nos comunidad di usuarionan ta uno hopi grandi, y e desaroyo di e app ta motiva door di ambos e feedback di nos clientenan y Payroll Pro HRM su programmeurnan cu kier keda ‘at the edge of technology”. Un danki di curason tambe na e ekipo di Hilton Aruba, especialmente Lilian Polsbroek di Sales, Maikel Ras di IT, y Glenn Farro di HR. Tambe nos kier a duna un palabra di aprecio pa Eurwin Henriques di Elite Productions cu a duna nos un tremendo servicio pa set-up tur rekisitonan tecnologico.

Payroll Pro HRM, e programa desaroya na Aruba door di programmeurnan local, ta existi desde 1993 y ta e software di HR y Payroll mas uza na Aruba y Caribe en general.

