P’aworaki e fusion entre e dos SPOnan no ta bay door

Pa basta tempo caba tabata tin rumornan di cu minister di Enseñansa, drs. Rudy Lampe lo kier merge e dos SPOnan. Esaki sigur no a cay den bon tera cerca docentenan di e dos scolnan aki, pa cual nan a bay den un accion di protesta diahuebs mainta. Juffrouw Shamira Arends di SPO pariba ta splica con a bay despues di e protesta y kico ta e siguiente paso.

E idea tabata ta pa para e fusering entre e dos scolnan, cual en berdad a wordo para, poni on hold. Esaki no ta bay door y actualmente e docentenan mester bay bek den nan seno pa palabra pa kico tur nan kier y pa reuni bek cu minister, y asina dicidi cual lo ta nan siguiente paso.

Den un entrevista, minister Lampe a splica cu e idea tras di e fusering ta pa beneficia e sistema di enseñansa cu SPO ta duna, cual juffrouw Shamira ta splica cu no ta tur informacion corecto a wordo duna ainda. Loke ta pasa cu tin diferente tipo di scol actualmente den enseñansa. Y tur eseynan tambe ta hunga un rol pa locual e minister kier haci. Alumnonan di SPO ta muchanan special pa muchanan special, pero e idea tras di e fusering ta pa haci un scol pa muchanan di LMK so. Esey no por, pasobra cu tin otro muchanan tambe cu ta special cu no a wordo poni na e scolnan manera Emma, Caiquetio, Paso pa Futuro, pero ta keda den scol basico. E muchanan aki ta keda manera zweef. Y si nan mester bin nan scol, nan no ta bin e scol, nan ta wordo poni na EPB.

SPO pariba (Savaneta) lo bay muda pa SPO Brazil, esey ta locual cu nan ta bay cuminsa cun’e, Pero en realidad na Sta. Cruz tin e baraknan. Pavia di e baraknan aki e muchanan a haya schimmels. E baraknan aki a wordo poni pa docentenan pa gobierno drecha e scol tur es tempo. Manera cu scol keda cla, drecha, e baraknan tin cu bay. E baraknan ta den uzo, parcialmente.

Por bisa cu basicamente cu tin problema di tur banda.

Juffrouw Shamira a bisa cu no por bisa cu a bay bon of no. E punto positivo ta cu a bay bon cu a stop e merge. A bisa e minister a bisa e minister, cu nan kier keda mescos pero preocupacion di e minister ta con ta sigui cun’e. Esey ta e siguiente paso, con ta sigui.

CAMBIONAN

Si en caso cu yega asina leu cu mester pone tur e muchanan hunto, con lo por garantisa e maneho di enseñansa pa loke ta muchanan special no bay for di man, si mester di mas siguridad of mas docente, juffrouw Shamila a splica cu na Aruba tin hopi problema social, y esey ta algo cu niun hende no kier scucha. Problema social no ta cuminsa na scol, e mucha ta nace den un problema social, e ta nace den henter e situacion. E mucha no ta kies ken ta su famia, e ta nace den un famia cu problema social. Ora cu e mucha cuminsa kleuter, e ta bin cu su problemanan caba. Ta eynan mester cuminsa prome, y no na e scol secundario. No por cuminsa na un scol secundario y kico ta bay pasa prome cu tur e otronan? Duna esunnan abao prome yudansa y djey mester bin ariba y no vice versa. Esey ta e preocupacion di e docentenan. No cu e idea di e minister ta malo, pero mester drecha tur e ‘Rangvoorwaarden’ prome cu haci algun cambio. Kier haci cambio, no ta problema, pero e problema ta cu aworaki no por. Tin cu drecha abao prome. Tin cu cuminsa abao pa por tin un bon base pa por sigui cana. Esey ta e preocupacion di e docentenan. En realidad, aworaki no tin tanto espacio pa tanto alumno.

Nunca por haya sa e totalidad di muchanan special cu tin, di un dia pa otro. Ta na caminda for di ora e cuminsa kleuter te ora e yega zesde klas, ta ripara si e alumno mester di atencion special of atencion pa problema. Ta esakinan mester wordo atendi prome pa yuda e mucha unda cu e tin cu bay. SI e tin cu bay SPO, ta ok. SI e tin cu bay EPB of Colegio, tambe ta bon. Tur ta bon, pero mester sa cu tin ‘Rangvoorwaarden’ poni nan su luga, sino nada no ta pasa. Muchanan na SPO ta muchanan cu tin necesidadnan special. Es decir, muchanan cu problemanan di atencion, problemanan social. Ta muchanan cu tin capacidad di duracion largo.

Diabierna e docentenan lo bay bek den nan seno pa yega na cierto palabracionnan y hunto cu Santa Cruz, den curso di otro siman lo sinta bek na mesa cu minister di enseñansa Rudy Lampe.

