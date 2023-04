For di siman atras na KIA tin varios disturbio tumando luga den edificio di KIA, unda cu tin algun preso cu no ta contento debi na cierto trabounan tumando luga den algun di e vleugelcelnan y ta lantando cu personal di KIA. Director di KIA presente pasa di 7or di anochi na KIA tabata warda e K9 Unit di Justitie, Personalnan di CEA y Polis Mobile Eenheid cu a presenta y pafo a haya informacion di e vleugelcel cu mester a drenta pa tene un accion pa calma e disturbio andando. Durante e control a topa cu algun cos iregular cu no ta permiti pa ta den kia y den nan cel y esaki a keda tuma den beslag.

Mas cu 7 detenido a keda saca for di KIA cu personal di CEA a transporta den por lo menos 2 van di CEA y cu a keda usa bou guia di siguridad di Polisnan fuertemente arma Mobiele Eenheid. A haci e traspaso na warda unda un pa un tabata baha e prezonan aki cu lo pasa un anochi so den cel na warda, y pa despues keda manda pa Prizon na Curacao.

Segun informacion inoficial debi cu KIA mes ta keto lo ta sacando prezonan cu tin mas cu 5 aña cu tin cu keda cera den KIA, ta mandanan pa Curacao, ta un grupo cu tin 2 siman no ta comportando nan mes den algun di e vleugelcel cu ta den renobacion y no ta dunando contento cu e trabounan andando y asina un proceso cu a cana basta siman tras di lomba cu a haya luz berde pa mandanan Curacao.

KIA ultimo tempo ta haciendo algun trabou den algun di e edificionan.

Ningun momento tin un politico den e grupo aki cu lo keda manda Curacao, ta informacion cu nos tin OFICIALMENTE.