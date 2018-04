Patruyahe rutinario banda di costanan di Aruba

Relaciona cu e periodo di campamento di “Semana Santa” patruyanan ta haci un control di patruya rutinario cu BP-1. Esaki a tuma luga for di 4 or y 15 di atardi te cu 6 or y 30., banda di e costa di Surfside Beach te cu Arashi.

Caracteristicanan: Costa banda di Manchebo Beach te cu Arashi Beach tabata basta bruto. Tabata tin varios tent banda e costa di Surfside Beach/Eagle Beach y Arashi Beach. Varios compania di watersport, catamaran tabata bezig cu sunset cruise. Por lo demas no tabata tin nada mas particular.

