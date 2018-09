Patruya di Noord a detene cuatro ilegal na Paradera

Diaranson den careda di 12 or marduga patruya di Noord riba caminda di Paradera a duna señal na chauffer di un hyundai van A-46424 señal pa para, e chauffeur a logra para den Paradera Park. Di biaha e Polisnan a baha y yega cerca di e van y topa cu cuatro homber stranhero, ningun por a demostra nan documento na e oficialnan cu nan tin permiso pa ta riba nos isla. No a keda nada otro di detene e cuatro homber y bay cu nan warda di Shaba. E van polis a tume den beslag debi cu e ta registra na un persona local y ningun di e personanan deteni no tabata e doño.

