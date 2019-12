Patruya 37 dunando cuenta di nan actonan na Mando Policial

Vocero di Polis, Sr. Lito Lacle ta duna informacion relaciona cu e video cu a bira viral riba social media di e polisnan cu tabata den actonan sospechoso cu dos persona femenino di nacionalidad Venezolano. Sr. Lacle a cuminza na bisa cu e unico cos cu e ta autoriza pa bisa ta cu desde awemainta cu e video a sali den circulacion, inmediatamente mando policial a inicia un investigacion riba e cos aki. Y asina cu esaki keda cla lo mester saca afor kico realmente a sosode. Esaki ta a unico declaracion cu Sr. Lito Lacle ta autoriza pa bisa refiriendo na e caso cu a bolter comunidad boca’bao awemainta. Riba e pregunta di kico lo por ta e consecuencianan pa cu e dos agentenan aki riba e video, Sr. Lacle a declara cu si e bisa algo di esaki e lo ta huzgando e agentenan aki caba basando riba loke solamente por wordo mira riba e video y no loke realmente a sosode of kizas no a sosode mes. Y esaki por stroba henter e investigacion cu ta tumando luga na e momentonan aki. Riba un siguiente pregunta si e tipo di accionnan aki ta tolerabel pa Cuerpo Policial akinan e vocero di Polis a declara cu un biaha mas e no por duna declaracion riba esaki. Claramente por a nota cu Sr. Lacle no ta autoriza pa duna declaracion riba e caso aki y a mustra na mas cu un ocasion cu mester laga e invetigacion cana su caminda pa wak kico ta sali afor di dje. Finalmente e team cu ta investigando e caso aki ta esnan cu na final lo mester duna informacion di kico nan investigacion a saca afor pa wak kico lo ta e siguiente paso cu lo mester wordo tuma. Pa loke ta e status di e dos agentenan aki, Sr. Lacle a duna di conoce cu Mando Policial ta bezig cu nan na mes momento cu e entrevista aki ta tumando lugar y asina por saca’for kico realmente a sosode den e caso aki y asina consecuentemente tuma paso contra nan si ta necesario. Pero un biaha mas e caso ta curu curu ainda y mando policial ta investigando y claramente Sr. Lito Lacle, vocero di Polis, no tin autorizacion of no por duna mucho informacion riba e caso aki cu a shock comunidad duro awemainta.

Comments

comments