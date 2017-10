Patrick Williams Campeon di San Nicolas Dam Club 2017

San NicolasDam Club a tene su campeonato di damna Sportcentrum San Nicolas (IBiSA SN) y dia 27 di october 2017, den e rondo final Patrick Williams a logra bay cu e prome luga.

Patrick no ta un desconoci den e mundo di dam na San Nicolas, na 2014 Patrick a participa tambe y a logra bay cu e victoria pero na e aña ey no tabata tin premio manera un bicicleta.

E siguiente aña si tabata tin un bicicleta como e premio principal pero Patrick no a logra cay den premiacion. Esaki tabata un stimulacion pa e aña aki pa Patrick participa atrobe y a logra cu 6 punto bay cu e prome luga. Timothy Henriquez a sali na di dos luga cu 4 punto, sigui pa MalikTack cu 3 punto.

Sr. Henry Kenepa, presidente di San Nicolas Dam Club ta hopi satisfecho y contento cu pa 7 aña sigui e ta organisando e campeonato di dam exitoso y kier gradici tur su sponsor pa cu e bunita premionan y tambe IBiSA cu ta pone Sportcentrum San Nicolas disponibel pa campeonato di dam.

Un pabien ta bay pa tur esunnan cu a participa na e tres dia di torneo di dam y ta gradici e mayornan cu ta stimula nan yiu pa participa na e deporte di dam.

San Nicolas Dam Club ta informa mayornan cu ta desea pa nan yiu siña hunga dam,cu Sr. Kenepa ta duna les di dam atrobe otro aña for di Februari na Sportcentrum San Nicolaas. Pa mas informacion por yama sr. Kenepa na 568-4032.