Algun siman atras, Director di Desaroyo di Comite Olimpico Arubano a atende dos reunion importante na Laussane, Suisa. Banda di ta Director di Desaroyo, Patrick ta Presidente di RADO (Regional Anti-Doping Organization) y ARUNADO, cu ta e e organisacion local di anti-dopahe. Den e rol aki, Patrick a atende un reunion di INADO (The Institute of National Anti-Doping Organisations) y di WADA (World Anti Doping Agency) unda a papia riba varios tema importante relata cu anti-dopahe, entre otro e deseo di kier haci uso di avencenan tecnologico manera inteligencia artificial pa cu e parti di educacion y “paperless testing”, unda kier evita uso di papel y purba di haci tur cos digital. Banda di esaki, a elabora riba temanan manera “unintentional doping”, unda por mira un gran cantidad di atleta ta sufri di ansiedad di tur dia mester ta cauteloso kico na ta come, bebe y haci den nan bida diario, pa asina no haya nan mes den un situacion no desea pa cu dopahe.