Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) ta elogia un colega cu di un forma of otro ta destaca y e prome luna di 2023 a toca turno na Patrick Tromp cu ta traha na departamento di Facturatie. Ora Patrick a cana drenta su oficina bek despues di atende un afspraak ela keda sorprendi. Eynan tabatey presente su famia, diferente colega y Hunta di Directiva pa ricibi’e cu zonido di alegria. E no a spera esaki na ningun momento y a keda masha contento ora a bise cu ela wordo scogi como empleado di luna. Despues cu Hunta di Directiva y otro colega a hiba algun palabra e mes a conta tocante su motivacion pa cu su trabou, su pasion y e orguyo cu e ta sinti formando parti di ONE TEAM.

Coleganan hunto a entrega Patrick su nominacion cerca Hunta di Directiva y a motiva nan nombracion basa ariba varios punto cu ta resalta cerca dje. Patrick su resultadonan di trabou ta hopi satisfactorio. E tin mas cu 12 aña formando parti di e team di facturatie y diariamente e ta Brinda servicio na turista y esnan cu no ta sigura pa AZV. E no ta facil pa papia tocante finansas cu famia y pashentnan na momento cu ta sufriendo di un kebrante di salud y pues ta pasando den momentonan dificil. Pero Patrick tin un personalidad fuerte; e ta keda positivo y semper amabel. E tin conocemento amplio riba su tereno y tin habilidadnan importante manera brinda oido na e cliente y su famia, y ta comunica di un forma habri y transparante. Ademas, e ta midi e satisfaccion di cliente. E ta puntra semper si e servicio di Hospital tabata na agrado y e ta sinti su mes orguyoso ora esaki tabata excelente.

Loke ta bunita ta e hecho cu Patrick ta trata tur hende igual. Sea e persona ta un turista of un persona indocumenta of sin seguro, semper e ta duna 100% di servicio di su banda. Hospital no ta ricibi niun comentario negativo di dje y coleganan ta haye un persona agradabel pa traha cune. Patrick tin pasion pa su trabou y bo no ta mir’e rabia nunca, sino semper cu un sonrisa y yen positivismo cu tambe e ta transmiti e vibra aki pa su coleganan cden forma di broma.

Patrick ta gusta eleva su conocemento, e ta confiabel, servicial, flexibel y por conta riba dje p’un bon teamwork. Un colega ehemplar cu Hospital ta hopi orguyoso cu e ta forma parti di ONE TEAM, pues un nominacion bon mereci. Masha pabien Patrick!